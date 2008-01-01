Где купить гофрированную трубу?

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Системы пожаротушения являются неотъемлемым элементом любого современного здания – офисного центра, жилого дома, культурного объекта или же торгового комплекса. Для обеспечения достаточной вентиляции в штатном режиме эксплуатации и эффективного пожаротушения в случае возгорания требуется использование качественных коммуникаций и подводок. Одним из наилучших по своим качествам является гофрированная нержавеющая труба Kofulso, которую можно подобрать, заказать и купить на этом сайте. За счёт большого количества диаметров, вариантов исполнения и премиальной надёжности эти элементы коммуникации станут грамотным и оправданным с технической точки зрения вложением в инженерные системы здания, а в случае чрезвычайной ситуации помогут избежать или предотвратить необратимые последствия.
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Корейцы давно и заслуженно имеют репутацию неутомимых и скрупулёзных работников, а корейская продукция по умолчанию считается качественной и надёжной. Компания Kofulso полностью оправдывает эти стереотипы – использование качественных материалов, многоступенчатая проверка и наличие всей разрешительной документации являются краеугольными камнями в борьбе за потребителя. Если же вы желаете купить гофрированную нержавеющую трубу Kofulso или другие элементы, необходимые для спринклерных систем пожаротушения в Москве по наиболее привлекательной цене – обращайтесь к нам. Мы являемся официальными сертифицированными представителями холдинга KOFULSO LLC в Москве, что ограничивает наш ассортимент исключительно оригинальной продукцией мирового лидера по производству высококачественных гофрированных коммуникаций.
В ассортименте ООО «КОФУЛСО-М» представлен большой выбор гибких гофрированных труб из нержавеющей стали, которые используются для разных видов трубопровода, включая газовый. Мы – официальный представитель корейского холдинга KOFULSO LLC, и у нас можно купить гофрированную трубу из высококачественной стали Stainless Steel 304, которая не только обладает устойчивостью к коррозии, но и имеет отличные эксплуатационные характеристики.
Любая труба KOFULSO изготавливается по уникальной технологии, что делает ее долговечной. Высокая устойчивость к коррозии достигается за счет добавления в состав углерода, никеля и хрома. Особенности производства также проявляются в таких моментах:
У нас можно купить гофрированную нержавеющую трубу в Москве с доставкой. Корейская продукция отвечает высоким техническим требованиям. Можно подобрать изделия с разной толщиной стенок от 0,25 до 0,35 мм и диаметром – от 15 до 50 мм. Минимальный радиус изгиба от 45 мм, в зависимости от диаметра.
При установке трубопровода используются дополнительные латунные фитинги разных видов и диаметра, которые также можно подобрать в ассортименте производителя. Фитинги обеспечивают надежные соединения отдельных участков системы.
Цена гофрированной трубы зависит от выбранного вида, диаметра, длины и прочих технических показателей.
Гофрированная нержавеющая труба Kofulso хорошо себя зарекомендовала в системах: теплого пола, газификации, прокладке водопровода, изготовлении гибких подводок, кабель-каналов для электропроводки. Также к плюсам продукции можно отнести следующее:
У нас можно заказать гофрированные трубы в Москве по цене производителя. Они отличаются высокой стойкостью и прочностью. При этом вес такой конструкции небольшой, что добавляет удобства в монтаже. Большой выбор продукции позволяет подобрать изделие нужного диаметра и длины. У нас постоянно проводятся акции, предоставляются спецпредложения. Для постоянных клиентов действуют скидки в размере от 20 до 38% в зависимости от общей суммы заказа в год. Для получения дополнительной информации можно обратиться к менеджеру, как по телефону, так и в режиме онлайн.
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Звоните: +7 (495) 514 13 52, +7 (495) 675 81 78, +7 (916) 605 75 06,
8 (800) 511 38 52 (бесплатно со всех номеров России)
Пишите: kofulso.ru@gmail.com
Приезжайте: м. Дубровка, ул. Шарикоподшипниковская дом 4, кор.12, этаж 3, офис № 5-6.
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