Корейское качество гибких гофрированных нержавеющих труб

Корейцы давно и заслуженно имеют репутацию неутомимых и скрупулёзных работников, а корейская продукция по умолчанию считается качественной и надёжной. Компания Kofulso полностью оправдывает эти стереотипы – использование качественных материалов, многоступенчатая проверка и наличие всей разрешительной документации являются краеугольными камнями в борьбе за потребителя. Если же вы желаете купить гофрированную нержавеющую трубу Kofulso или другие элементы, необходимые для спринклерных систем пожаротушения в Москве по наиболее привлекательной цене – обращайтесь к нам. Мы являемся официальными сертифицированными представителями холдинга KOFULSO LLC в Москве, что ограничивает наш ассортимент исключительно оригинальной продукцией мирового лидера по производству высококачественных гофрированных коммуникаций.

Где купить гофрированную трубу?

В ассортименте ООО «КОФУЛСО-М» представлен большой выбор гибких гофрированных труб из нержавеющей стали, которые используются для разных видов трубопровода, включая газовый. Мы – официальный представитель корейского холдинга KOFULSO LLC, и у нас можно купить гофрированную трубу из высококачественной стали Stainless Steel 304, которая не только обладает устойчивостью к коррозии, но и имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Почему стоит купить гофрированную трубу бренда KOFULSO?

Любая труба KOFULSO изготавливается по уникальной технологии, что делает ее долговечной. Высокая устойчивость к коррозии достигается за счет добавления в состав углерода, никеля и хрома. Особенности производства также проявляются в таких моментах:

использование автоматической системы формирования трубы из стальной нержавеющей ленты;

высокое качество швов, обеспеченное автоматической сваркой в среде инертных газов;

создание гофры и придание изделию дополнительной гибкости с помощью термообработки;

тщательный контроль качества – выявление возможных трещин и дефектов под давлением в жидкой среде.

У нас можно купить гофрированную нержавеющую трубу в Москве с доставкой. Корейская продукция отвечает высоким техническим требованиям. Можно подобрать изделия с разной толщиной стенок от 0,25 до 0,35 мм и диаметром – от 15 до 50 мм. Минимальный радиус изгиба от 45 мм, в зависимости от диаметра.

При установке трубопровода используются дополнительные латунные фитинги разных видов и диаметра, которые также можно подобрать в ассортименте производителя. Фитинги обеспечивают надежные соединения отдельных участков системы.

Цена гофрированной трубы зависит от выбранного вида, диаметра, длины и прочих технических показателей.

Преимущества продукции

Гофрированная нержавеющая труба Kofulso хорошо себя зарекомендовала в системах: теплого пола, газификации, прокладке водопровода, изготовлении гибких подводок, кабель-каналов для электропроводки. Также к плюсам продукции можно отнести следующее: