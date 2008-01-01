Где купить гофрированную трубу?

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KofulsoМировой лидер в производстве
гибких гофрированных трубопроводов
из нержавеющей стали

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«KOFULSO» - гибкие гофрированные нержавеющие трубы
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Преимущества нашей продукции
Гибкость и прочность
Простота монтажа
Долговечность
Устойчивость к коррозии
Большой выбор гибких гофрированных трубопроводов из нержавеющей стали и подводок для спринклерных систем пожаротушения

Системы пожаротушения являются неотъемлемым элементом любого современного здания – офисного центра, жилого дома, культурного объекта или же торгового комплекса. Для обеспечения достаточной вентиляции в штатном режиме эксплуатации и эффективного пожаротушения в случае возгорания требуется использование качественных коммуникаций и подводок. Одним из наилучших по своим качествам является гофрированная нержавеющая труба Kofulso, которую можно подобрать, заказать и купить на этом сайте. За счёт большого количества диаметров, вариантов исполнения и премиальной надёжности эти элементы коммуникации станут грамотным и оправданным с технической точки зрения вложением в инженерные системы здания, а в случае чрезвычайной ситуации помогут избежать или предотвратить необратимые последствия.

Сертификаты качества
  • корейский сертефикат качества
  • интернациоанльный сертификат качества ctp
  • интернациоанльный сертификат качества rst
  • корейский сертификат kfi
  • корейский сертификат kgsaa 535
  • корейский сертификат korean sert 1
  • корейский сертификат kds 3625
  • корейский сертификат ksd 3628
  • корейский сертификат ksq 9001-2008
  • корейский сертификат ksq9001-2009

Бесплатная доставка заказов от 10000 рублей

Срок эксплуатации 30 лет

Более 800 постоянных клиентов

Продукция всегда в наличии


Корейское качество гибких гофрированных нержавеющих труб

Корейцы давно и заслуженно имеют репутацию неутомимых и скрупулёзных работников, а корейская продукция по умолчанию считается качественной и надёжной. Компания Kofulso полностью оправдывает эти стереотипы – использование качественных материалов, многоступенчатая проверка и наличие всей разрешительной документации являются краеугольными камнями в борьбе за потребителя. Если же вы желаете купить гофрированную нержавеющую трубу Kofulso или другие элементы, необходимые для спринклерных систем пожаротушения в Москве по наиболее привлекательной цене – обращайтесь к нам. Мы являемся официальными сертифицированными представителями холдинга KOFULSO LLC в Москве, что ограничивает наш ассортимент исключительно оригинальной продукцией мирового лидера по производству высококачественных гофрированных коммуникаций.

Где купить гофрированную трубу?

В ассортименте ООО «КОФУЛСО-М» представлен большой выбор гибких гофрированных труб из нержавеющей стали, которые используются для разных видов трубопровода, включая газовый. Мы – официальный представитель корейского холдинга KOFULSO LLC, и у нас можно купить гофрированную трубу из высококачественной стали Stainless Steel 304, которая не только обладает устойчивостью к коррозии, но и имеет отличные эксплуатационные характеристики.

Почему стоит купить гофрированную трубу бренда KOFULSO?

Любая труба KOFULSO изготавливается по уникальной технологии, что делает ее долговечной. Высокая устойчивость к коррозии достигается за счет добавления в состав углерода, никеля и хрома. Особенности производства также проявляются в таких моментах:

  • использование автоматической системы формирования трубы из стальной нержавеющей ленты;
  • высокое качество швов, обеспеченное автоматической сваркой в среде инертных газов;
  • создание гофры и придание изделию дополнительной гибкости с помощью термообработки;
  • тщательный контроль качества – выявление возможных трещин и дефектов под давлением в жидкой среде.

У нас можно купить гофрированную нержавеющую трубу в Москве с доставкой. Корейская продукция отвечает высоким техническим требованиям. Можно подобрать изделия с разной толщиной стенок от 0,25 до 0,35 мм и диаметром – от 15 до 50 мм. Минимальный радиус изгиба от 45 мм, в зависимости от диаметра.

При установке трубопровода используются дополнительные латунные фитинги разных видов и диаметра, которые также можно подобрать в ассортименте производителя. Фитинги обеспечивают надежные соединения отдельных участков системы.

Цена гофрированной трубы зависит от выбранного вида, диаметра, длины и прочих технических показателей.

Преимущества продукции

Гофрированная нержавеющая труба Kofulso хорошо себя зарекомендовала в системах: теплого пола, газификации, прокладке водопровода, изготовлении гибких подводок, кабель-каналов для электропроводки. Также к плюсам продукции можно отнести следующее:

  • простой монтаж – для соединения конструкции с фитингами не требуются дополнительные инструменты и оборудование, установка выполняется всего в 3 действия – разрезать, защелкнуть и затянуть;
  • доступная стоимость – цена за метр газовой трубы производителя KOFULSO практически приравнивается к продукции из других менее практичных материалов;
  • изделие адаптируется к любым условиям эксплуатации – повышенная влажность, температура и т. д.;
  • высокая гибкость, упрощающая монтаж сложных участков с минимальным числом фитингов;
  • долгий срок службы – нержавеющая сталь и латунь служат не менее 30 лет*;
  • гибкость (за счет пластичности и жесткости трубопровод хорошо гнется без нарушения проходного сечения, образования трещин);
  • на стенках конструкции не образуются различные отложения;
  • продукция экологически чистая и отвечает высоким требованиям безопасности.

    • У нас можно заказать гофрированные трубы в Москве по цене производителя. Они отличаются высокой стойкостью и прочностью. При этом вес такой конструкции небольшой, что добавляет удобства в монтаже. Большой выбор продукции позволяет подобрать изделие нужного диаметра и длины. У нас постоянно проводятся акции, предоставляются спецпредложения. Для постоянных клиентов действуют скидки в размере от 20 до 38% в зависимости от общей суммы заказа в год. Для получения дополнительной информации можно обратиться к менеджеру, как по телефону, так и в режиме онлайн.

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Звоните: +7 (495) 514 13 52, +7 (495) 675 81 78, +7 (916) 605 75 06,
8 (800) 511 38 52 (бесплатно со всех номеров России)

Пишите: kofulso.ru@gmail.com

Приезжайте: м. Дубровка, ул. Шарикоподшипниковская дом 4, кор.12, этаж 3, офис № 5-6.

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